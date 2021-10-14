Источник: Мбаппе не продлит контракт с «ПСЖ», какую бы зарплату ему не предложили

Нападающий Килиан Мбаппе твердо намерен перейти покинуть «ПСЖ» и уйти в «Реал», утверждает AS.

22-летний француз принял принципиальное решение не продлевать контракт с парижанами. Его решение не зависит от размера зарплаты, которую клуб может ему предложить.

Напомним, нынешний контракт Мбаппе с «ПСЖ» действует до 30 июня 2022 года. Килиан выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако».

Летом футболиста очень хотел приобрести «Реал», но парижский клуб в последний момент сорвал сделку.

При этом «Реал» уже выслал предварительный вариант контракта нападающему. Мбаппе предлагают контракт на 6 лет с зарплатой в 40 миллионов евро за сезон.