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Источник: Мбаппе, Месси и Верратти сыграют в матче против «Баварии» в Лиге чемпионов

Виталий Косик
Корреспондент
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Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Марко Вератти.
Фото Global Look Press

Нападающие «ПСЖ» Килиан Мбаппе и Лионель Месси, а также полузащитник парижан Марко Верратти смогут сыграть против «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Le Parisien.

По информации источника, Мбаппе, который получил повреждение 1 февраля, вчера тренировался в общей группе парижского клуба. Марко Верратти, который испытывал дискомфорт в левом бедре, тоже приступил к тренировкам.

Месси проводил тренировки индивидуально и сегодня должен вернутся в общую группу.

В текущем сезоне 35-летний аргентинец сыграл за «ПСЖ» 25 матчей, забил 15 голов и отдал 14 результативных передач.

24-летний француз провел за парижан 26 игр, забил 25 мячей и отдал шесть результативных передач.

30-летний итальянец сыграл за парижскую команду в текущем сезоне 24 матча и отдал один голевой пас.

Первый матч «ПСЖ» — «Бавария» в 1/8 финала ЛЧ состоится 14 февраля в Париже, начало — 23.00 мск. Ответная встреча пройдет 8 марта в Мюнхене.

Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Марко Верратти
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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1
 ПСЖ 23 17 3 3 55-20 54
2
 Марсель 23 15 4 4 45-20 49
3
 Монако 23 14 5 4 51-30 47
4
 Ланс 23 13 7 3 35-18 46
5
 Лилль 23 12 5 6 40-27 41
6
 Ренн 23 12 4 7 42-28 40
7
 Ницца 23 10 7 6 30-21 37
8
 Лорьян 23 10 6 7 35-35 36
9
 Лион 23 10 5 8 35-25 35
10
 Реймс 23 7 12 4 30-26 33
11
 Тулуза 23 9 5 9 39-39 32
12
 Клермон Фут 23 8 6 9 24-31 30
13
 Нант 23 6 10 7 24-26 28
14
 Монпелье 23 7 2 14 34-45 23
15
 Брест 23 4 8 11 24-38 20
16
 Труа 23 4 7 12 33-52 19
17
 Аяччо 23 5 3 15 18-42 18
18
 Страсбур 23 3 9 11 27-41 18
19
 Осер 23 3 6 14 19-47 15
20
 Анже 23 2 4 17 19-48 10
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10.02 23:00
Ницца – Аяччо
 3 : 0
11.02 19:00
Монако – ПСЖ
 3 : 1
11.02 23:00
Клермон Фут – Марсель
 0 : 2
12.02 15:00
Тулуза – Ренн
 3 : 1
12.02 17:00
Анже – Осер
 1 : 1
12.02 17:00
Лилль – Страсбур
 2 : 0
12.02 17:00
Монпелье – Брест
 3 : 0
12.02 17:00
Реймс – Труа
 4 : 0
12.02 19:05
Нант – Лорьян
 1 : 0
12.02 22:45
Лион – Ланс
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