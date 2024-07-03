Источник: Матвей Сафонов покинул Россию и находится в Европе
Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов сумел выехать из России, сообщает журналист Иван Карпов.
По информации источника, запрет на выезд 25-летнего вратаря был снят, после того как футболист погасил задолженность по алиментам в размере 22 тысяч рублей. Позже запрет снова вступил в силу, но в этот промежуток времени Сафонов выехал из России. Сейчас он находится в Европе.
«ПСЖ» 14 июня объявил о переходе россиянина из «Краснодара». Сафонов подписал контракт до 2029 года. Перед объявлением появилась информация, что сделка может сорваться из-за долга игрока по алиментам перед бывшей супругой.
В сезоне-2023/24 Сафонов провел 30 игр за «Краснодар» во всех турнирах, пропустил 27 голов и 11 раз отыграл на ноль.
Источник: https://t.me/karpinside/32111
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15
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16
|Осер
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17
|Анже
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Брест – Марсель
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