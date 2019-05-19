Источник: "Марсель" уволит Руди Гарсию

Главный тренер "Марселя" Руди Гарсия будет уволен со своего поста, сообщает lejdd.fr.

Сообщается, что специалист покинет команду в ближайший понедельник еще до матча последнего тура чемпионата Франции против "Монпелье". Руководство клуба недовольно результатами команды в нынешнем сезоне.

В матче 37-го тура чемпионата страны "Марсель" обыграл "Тулузу" (5:2). Команда занимает шестое место в чемпионате, имея 58 очков. "Марсель" лишился шансов пробиться в еврокубках.

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