Источник: Луис Энрике отказался возглавить «МЮ» и переподпишет контракт с «ПСЖ»
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике отказался воглавить «Манчестер Юнайтед» и переподпишет контракт с парижским клубом, сообщает i Paper.
По информации источника, руководство английского клуба рассматривало 55-летнего испанца в качестве возможного нового главного тренера, но Энрике хочет остаться в нынешней команде. Также отмечается, что манкунианцы не связывались со специалистом напрямую, чтобы не испортить атмосферу в клубе.
Контракт Энрике с «ПСЖ» рассчитан 30 июня 2027 года.
«Красных дьяволов» с января возглавляет Майкл Кэррик, его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.
После 31 тура «Манчестер Юнайтед» с 55 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.
Положение команд
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Хоккей
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|И
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|О
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1
|ПСЖ
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2
|Ланс
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|0-0
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3
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Париж
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ле Ман
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|22.08
|00:00
|Анже – Лилль
|- : -
|22.08
|00:00
|Гавр – Монако
|- : -
|22.08
|00:00
|Ле Ман – Брест
|- : -
|22.08
|00:00
|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
|00:00
|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
|00:00
|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
|00:00
|ПСЖ – Ренн
|- : -
|22.08
|00:00
|Тулуза – Лион
|- : -
|22.08
|00:00
|Труа – Париж
|- : -
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