Источник: Луис Энрике отказался возглавить «МЮ» и переподпишет контракт с «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике отказался воглавить «Манчестер Юнайтед» и переподпишет контракт с парижским клубом, сообщает i Paper.

По информации источника, руководство английского клуба рассматривало 55-летнего испанца в качестве возможного нового главного тренера, но Энрике хочет остаться в нынешней команде. Также отмечается, что манкунианцы не связывались со специалистом напрямую, чтобы не испортить атмосферу в клубе.

Контракт Энрике с «ПСЖ» рассчитан 30 июня 2027 года.

«Красных дьяволов» с января возглавляет Майкл Кэррик, его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.

После 31 тура «Манчестер Юнайтед» с 55 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.