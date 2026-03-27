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27 марта, 13:28

Источник: Луис Энрике отказался возглавить «МЮ» и переподпишет контракт с «ПСЖ»

Сергей Ярошенко
Луис Энрике.
Фото Getty Images

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике отказался воглавить «Манчестер Юнайтед» и переподпишет контракт с парижским клубом, сообщает i Paper.

По информации источника, руководство английского клуба рассматривало 55-летнего испанца в качестве возможного нового главного тренера, но Энрике хочет остаться в нынешней команде. Также отмечается, что манкунианцы не связывались со специалистом напрямую, чтобы не испортить атмосферу в клубе.

Контракт Энрике с «ПСЖ» рассчитан 30 июня 2027 года.

«Красных дьяволов» с января возглавляет Майкл Кэррик, его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.

После 31 тура «Манчестер Юнайтед» с 55 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.

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Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике (тренер)
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2
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
14
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
15
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
17
 Труа 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 00:00 Анже – Лилль - : -
22.08 00:00 Гавр – Монако - : -
22.08 00:00 Ле Ман – Брест - : -
22.08 00:00 Ланс – Осер - : -
22.08 00:00 Марсель – Страсбур - : -
22.08 00:00 Ницца – Лорьян - : -
22.08 00:00 ПСЖ – Ренн - : -
22.08 00:00 Тулуза – Лион - : -
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