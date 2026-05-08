Источник: Луис Энрике близок к подписанию нового контракта с «ПСЖ» на четыре года

Руководство «ПСЖ» и главный тренер Луис Энрике близки к подписанию нового контракта, сообщил журналист Бен Джейкобс. Соглашение будет рассчитано на четыре года.

Отмечается, что контракт может быть подписан по окончании сезона, поскольку сейчас испанец сосредоточен на выполнении текущих задач, в том числе в чемпионате Франции и Лиге чемпионов.

55-летний Энрике возглавляет ПСЖ с 2023 года. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2027-го. Под его руководством команда трижды выиграла Суперкубок Франции, дважды победила в чемпионате Франции и Кубке страны, по разу завоевала Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Ранее Энрике тренировал итальянскую «Рому», испанские «Сельту» и «Барселону», с которой дважды выиграл чемпионат, трижды — Кубок Испании, в 2015 году команда также выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2018-2022 годах с перерывом в 2019-м Энрике руководил сборной Испании.

ПСЖ второй сезон подряд вышел в финал Лиги чемпионов. Его соперником будет «Арсенал». Финал пройдет 30 мая в Будапеште.

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