Источник: Луис Энрике близок к подписанию нового контракта с «ПСЖ» на четыре года
Руководство «ПСЖ» и главный тренер Луис Энрике близки к подписанию нового контракта, сообщил журналист Бен Джейкобс. Соглашение будет рассчитано на четыре года.
Отмечается, что контракт может быть подписан по окончании сезона, поскольку сейчас испанец сосредоточен на выполнении текущих задач, в том числе в чемпионате Франции и Лиге чемпионов.
55-летний Энрике возглавляет ПСЖ с 2023 года. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2027-го. Под его руководством команда трижды выиграла Суперкубок Франции, дважды победила в чемпионате Франции и Кубке страны, по разу завоевала Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
Ранее Энрике тренировал итальянскую «Рому», испанские «Сельту» и «Барселону», с которой дважды выиграл чемпионат, трижды — Кубок Испании, в 2015 году команда также выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2018-2022 годах с перерывом в 2019-м Энрике руководил сборной Испании.
ПСЖ второй сезон подряд вышел в финал Лиги чемпионов. Его соперником будет «Арсенал». Финал пройдет 30 мая в Будапеште.
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3
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4
|Лион
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5
|Марсель
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6
|Ренн
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7
|Монако
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8
|Страсбур
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9
|Тулуза
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10
|Лорьян
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11
|Париж
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12
|Брест
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13
|Анже
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14
|Гавр
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15
|Осер
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16
|Ницца
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17
|Труа
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18
|Ле Ман
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|21.08
|21:45
|Марсель – Страсбур
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|22.08
|18:15
|Ланс – Осер
|- : -
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|21:45
|Ле Ман – Брест
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|22.08
|21:45
|Ницца – Лорьян
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|21:45
|Тулуза – Лион
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|22.08
|21:45
|Труа – Париж
|- : -
|23.08
|16:00
|Анже – Лилль
|- : -
|23.08
|18:15
|Гавр – Монако
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|23.08
|21:45
|ПСЖ – Ренн
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