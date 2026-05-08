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8 мая, 20:50

Источник: Луис Энрике близок к подписанию нового контракта с «ПСЖ» на четыре года

Руслан Минаев

Руководство «ПСЖ» и главный тренер Луис Энрике близки к подписанию нового контракта, сообщил журналист Бен Джейкобс. Соглашение будет рассчитано на четыре года.

Отмечается, что контракт может быть подписан по окончании сезона, поскольку сейчас испанец сосредоточен на выполнении текущих задач, в том числе в чемпионате Франции и Лиге чемпионов.

55-летний Энрике возглавляет ПСЖ с 2023 года. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2027-го. Под его руководством команда трижды выиграла Суперкубок Франции, дважды победила в чемпионате Франции и Кубке страны, по разу завоевала Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Ранее Энрике тренировал итальянскую «Рому», испанские «Сельту» и «Барселону», с которой дважды выиграл чемпионат, трижды — Кубок Испании, в 2015 году команда также выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2018-2022 годах с перерывом в 2019-м Энрике руководил сборной Испании.

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ПСЖ второй сезон подряд вышел в финал Лиги чемпионов. Его соперником будет «Арсенал». Финал пройдет 30 мая в Будапеште.

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ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике (тренер)
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Le Parisien: Луис Энрике не пришел на празднование своего 56-летия

«Ланс» обыграл «Нант» и приблизился к «ПСЖ» в таблице Лиги 1
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 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
14
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
15
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
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 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
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 Труа 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 21:45 Марсель – Страсбур - : -
22.08 18:15 Ланс – Осер - : -
22.08 21:45 Ле Ман – Брест - : -
22.08 21:45 Ницца – Лорьян - : -
22.08 21:45 Тулуза – Лион - : -
22.08 21:45 Труа – Париж - : -
23.08 16:00 Анже – Лилль - : -
23.08 18:15 Гавр – Монако - : -
23.08 21:45 ПСЖ – Ренн - : -
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