Источник: Леонардо сегодня подпишет контракт с "ПСЖ"

Бывший директор "Милана" Леонардо вновь будет работать с "ПСЖ", сообщают французские СМИ.

По информации RMC, бразилец заменит на должности спортивного директора Антеро Энрике. Португалец, по данным O Jogo, уйдет из-за конфликта с главным тренером парижан Томасом Тухелем. Как пишет ряд источников, уже сегодня функционер подпишет контракт с парижским клубом.

49-летний Леонардо уже отвечал за трансферы "ПСЖ" с 2011 по 2013 год.

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