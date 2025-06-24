Источник: Кузяев не хочет возвращаться в Россию

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев рассматривает возвращение в Россию как крайний вариант, сообщает Sport24.

32-летний россиянин намерен продолжать карьеру в Европе.

«Его представители работают над тем, чтобы устроить полузащитника в один из клубов Испании, Франции или Италии, где нуждаются в универсальных качествах Кузяева», — сказал источник.

Среди клубов, в которые может перейти хавбек — «Алавес», «Овьедо», «Ницца», «Страсбур», «Брест», «Парма», «Кальяри» и «Лечче».

Полузащитник хотел бы получать ту же зарплату, что и в «Гавре», — около 350 тысяч евро.

«При этом возвращение в Россию рассматривается как крайний вариант, и в этом случае запрос по зарплате будет значительно выше», — заключил источник.

Кузяев в сезоне-2024/25 в 13 матчах за «Гавр» забил 1 гол. Его контракт с французским клубом действует до 30 июня 2025 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.