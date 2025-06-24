Футбол
24 июня, 13:45

Источник: Кузяев не хочет возвращаться в Россию

Павел Лопатко

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев рассматривает возвращение в Россию как крайний вариант, сообщает Sport24.

32-летний россиянин намерен продолжать карьеру в Европе.

«Его представители работают над тем, чтобы устроить полузащитника в один из клубов Испании, Франции или Италии, где нуждаются в универсальных качествах Кузяева», — сказал источник.

Среди клубов, в которые может перейти хавбек — «Алавес», «Овьедо», «Ницца», «Страсбур», «Брест», «Парма», «Кальяри» и «Лечче».

Полузащитник хотел бы получать ту же зарплату, что и в «Гавре», — около 350 тысяч евро.

«При этом возвращение в Россию рассматривается как крайний вариант, и в этом случае запрос по зарплате будет значительно выше», — заключил источник.

Кузяев в сезоне-2024/25 в 13 матчах за «Гавр» забил 1 гол. Его контракт с французским клубом действует до 30 июня 2025 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

Источник: Sport24
  • sdf_1

    Полузащитник хотел бы получать ту же зарплату, что и в «Гавре», — около 350 тысяч евро. «При этом возвращение в Россию рассматривается как крайний вариант, и в этом случае запрос по зарплате будет значительно выше», — заключил источник. ----------------- Лимит в действии

    25.06.2025

  • на каждый клуб перезва найдется!

    точики не нужны

    25.06.2025

  • сергей борисевич

    а хотят ли его здесь видеть?

    25.06.2025

  • 1 JAMAL

    Ага, в ком нить чемпе Греции или Кипра, как легендарный Кокоша

    25.06.2025

  • United States Bank of America

    твоя мать у него будет служанкой в доме

    25.06.2025

  • United States Bank of America

    а тебя руского кто спрашивает что и как хочет татарин?

    25.06.2025

  • United States Bank of America

    зато я спрашиваю тебя когда ты свою мать замуж выдашь?

    25.06.2025

  • Denizzz77

    высокий уровень это Гавр, который каждый год еле еле остается в высшем дивизионе?да и там он особо не играет. но жить ,наверное,во франции или италии комфортнее)

    25.06.2025

  • Football007

    да пусть что хочет делает, он сам вообще ничего не решает, там папа рулит, у него даже жены нет из-за бати

    24.06.2025

  • Руслан Новосибирский

    А у татарина губа не дура -- 35 лямов деревяшками в Европе...

    24.06.2025

  • дурак он что ли возвращаться

    24.06.2025

  • ФОКСИ

    Барменом будет или сразу в дом престарелых убиралой?.....

    24.06.2025

  • Derbist

    "Понимаем" (С) Тов.Сухов

    24.06.2025

  • gan75

    Настолько длинный и толстый болт, что ты из него срёшь...

    24.06.2025

  • gan75

    А она на тебя

    24.06.2025

  • United States Bank of America

    весь в твоего батю оленя

    24.06.2025

  • United States Bank of America

    а ты нищеброд дальше своей страны где нибудь был?

    24.06.2025

  • zg

    Хорошие варианты!Удачи Кузе!

    24.06.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Такой же....но ещё юный....:joy::joy::joy:

    24.06.2025

  • m_16

    Ну да, это не Овечкин, который 20 лет уже пытается из вражеского логова на Родину сбежать.

    24.06.2025

  • chep

    Не хочет в Россию, пусть едет домой в Таджикистан

    24.06.2025

  • футбол это спорт

    Очень интересное сообщение. Повышение зарплаты в России вынужденное, вероятно на памятник.

    24.06.2025

  • gan75

    Уровень Кузяева сопоставим с уровнем РПЛ...

    24.06.2025

  • Bibigon2020

    тут сам бибер разводится (кстати, кто это? певец ротом или актёр лицом?) а вы со своим Кузяевым... что за люди...

    24.06.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Настоящий патриот!!! :rofl::rofl::rofl:

    24.06.2025

  • Grinopel

    в свое болото успеет еще

    24.06.2025

  • Dron56

    Пора бы подумать о другой жизни после футбола, давай в Россию зарабатывать на пенсию.

    24.06.2025

  • СереХа

    В слабенький РПЛ всегда успеет вернуться, а пока можно на высоком уровне поиграть

    24.06.2025

  • bvp

    Куда податься релоканту, куда нести печаль свою?

    24.06.2025

    Галямин считает, что Головину нет смысла возвращаться в Россию

    «Лион» исключен из лиги 1
