Источник: Кристоф Гальтье уволен с поста главного тренера «ПСЖ»

Французский специалист Кристоф Гальтье уволен с поста главного тренера «ПСЖ», сообщает Le Parisien.

По информации издания, 56-летний специалист узнал об этом сегодня от спортивного директора клуба Луиша Кампуша.

Гальтье работает в «ПСЖ» с лета 2022 года. Его контракт рассчитан до 2024 года.

Под руководством француза команда выиграла чемпионат Франции, а также вылетела в плей-офф Лиги чемпионов и Кубка Франции.