Источник: Икарди заразился коронавирусом. Ранее заболел Неймар

Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди заболел коронавирусом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, аргентинский нападающий стал одним из трех игроков, кто сдал положительный тест на коронавирус.

Ранее стало известно, что в парижском клубе заболели Неймар, Леандро Паредес и Анхель Ди Мария.

Чемпионат Франции уже стартовал, но «ПСЖ» не участвовал в первых двух турах, так как пробился в финал Лиги чемпионов, где уступил «Баварии» (0:1). Матчи команды были перенесены.