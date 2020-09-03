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Источник: Икарди заразился коронавирусом. Ранее заболел Неймар

3 сентября 2020, 23:59
Неймар и Мауро Икарди. Фото ФК "ПСЖ"
Неймар и Мауро Икарди. Фото ФК "ПСЖ"
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Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди заболел коронавирусом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, аргентинский нападающий стал одним из трех игроков, кто сдал положительный тест на коронавирус.

Ранее стало известно, что в парижском клубе заболели Неймар, Леандро Паредес и Анхель Ди Мария.

Чемпионат Франции уже стартовал, но «ПСЖ» не участвовал в первых двух турах, так как пробился в финал Лиги чемпионов, где уступил «Баварии» (0:1). Матчи команды были перенесены.

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