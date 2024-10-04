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Источник: Энрике готов оставить Доннарумму в запасе и сделать Сафонова основным вратарем «ПСЖ»

Алина Савинова
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Джанлуиджи Доннарумма.
Фото Global Look Press

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма может потерять статус основного вратаря французской команды, сообщает L'Equipe.

После возвращения в строй из-за мышечной травмы 25-летний итальянец допустил две голевые ошибки в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Арсенала» (0:2). По информации источника, главный тренер парижан Луис Энрике разочарован выступлением Доннаруммы. Он по-прежнему считает его одним из лучших вратарей, но не исключает, что может дать шанс российскому голкиперу Матвею Сафонову стать первым номером «ПСЖ». Отмечается, что следующие матчи станут решающими в этом вопросе для вратарей команды.

В июне 2024 года Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ», подписав контракт с парижским клубом до лета 2029 года. В нынешнем сезоне 25-летний голкипер провел три матча за парижан, в которых пропустил два мяча и один раз отыграл на ноль.

6 октября «ПСЖ» сыграет против «Ниццы», а 19-го числа встретится со «Страсбуром» в лиге 1. 22 октября команда Энрике на своем поле примет ПСВ в рамках Лиги чемпионов.

Источник: L'Equipe
Джанлуиджи Доннарумма
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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1
 ПСЖ 6 5 1 0 20-5 16
2
 Монако 6 5 1 0 12-3 16
3
 Марсель 6 4 1 1 15-7 13
4
 Реймс 6 3 2 1 10-8 11
5
 Лилль 6 3 1 2 11-7 10
6
 Ланс 6 2 4 0 5-2 10
7
 Нант 6 2 3 1 9-6 9
8
 Страсбур 6 2 3 1 12-10 9
9
 Ницца 6 2 2 2 14-6 8
10
 Ренн 6 2 1 3 10-9 7
11
 Лион 6 2 1 3 8-12 7
12
 Осер 6 2 0 4 8-12 6
13
 Брест 6 2 0 4 8-13 6
14
 Гавр 6 2 0 4 7-13 6
15
 Тулуза 6 1 2 3 5-8 5
16
 Монпелье 6 1 1 4 6-17 4
17
 Сент-Этьен 6 1 1 4 3-17 4
18
 Анже 6 0 2 4 4-12 2
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