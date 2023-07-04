Источник: Энрике будет представлен в качестве главного тренера «ПСЖ» 5 июля
Испанский специалист Луис Энрике будет представлен в качестве главного тренера «ПСЖ» завтра, 5 июля, сообщает GFFN.
По информации издания, клуб назначил на завтрашний день пресс-конференцию на новой тренировочной базе клуба в Пуасси, на которой Энрике будет представлен в качестве нового главного тренера команды.
Последним местом работы Энрике была сборная Испании, которую он покинул в декабре прошлого года. До этого 52-летний специалист возглавлял «Барселону», «Сельту» и «Рому».
В прошедшем сезоне «ПСЖ» с 85 очками занял первое место в чемпионате Франции. Кроме того, команда под руководством Кристофа Гальтье дошла до 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступила «Баварии» (0:1; 0:2).
Источник: GFFN
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3
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4
|Ренн
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5
|Лилль
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6
|Монако
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7
|Лион
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8
|Клермон Фут
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9
|Ницца
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10
|Лорьян
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11
|Реймс
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12
|Монпелье
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13
|Тулуза
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14
|Брест
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15
|Страсбур
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16
|Нант
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|0-0
|0
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17
|Гавр
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18
|Метц
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Брест – Ланс
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Гавр
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Нант – Тулуза
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Ницца – Лилль
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
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Ренн – Метц
|- : -
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Страсбур – Лион
|- : -
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