Источник: Доннарумма может перейти в «Интер»

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма может перейти в «Интер», сообщает Corriere della Sera.

По данным источника, голкипер сборной Италии может принять предложение «Интера», поскольку в клубе работает его бывший тренер Джанлука Спинелли. Также появлялась информация, что «Интер» может начать переговоры с Доннаруммой по окончании текущего сезона.

В текущем сезоне вратарь провел за «ПСЖ» 31 матч во всех турнирах, в которых пропустил 29 мячей и девять раз отыграл «на ноль». Его действующее трудовое соглашение с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет 35 миллионов евро, согласно информации на Transfermarkt.