23 марта, 15:47

Источник: Доннарумма может перейти в «Интер»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма может перейти в «Интер», сообщает Corriere della Sera.

По данным источника, голкипер сборной Италии может принять предложение «Интера», поскольку в клубе работает его бывший тренер Джанлука Спинелли. Также появлялась информация, что «Интер» может начать переговоры с Доннаруммой по окончании текущего сезона.

В текущем сезоне вратарь провел за «ПСЖ» 31 матч во всех турнирах, в которых пропустил 29 мячей и девять раз отыграл «на ноль». Его действующее трудовое соглашение с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет 35 миллионов евро, согласно информации на Transfermarkt.

Источник: Corriere della Sera
Джанлуиджи Доннарумма
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
  • hottie

    Вообще смысла особо нет. В ПСЖ ему точно платят больше, чем он сможет получать в любом клубе Серии А. Ну и на данный момент как будто бы шансов выиграть ЛЧ с ПСЖ чуть побольше. Интер еще ждет небольшая перестройка в дальнейшем ввиду довольно возрастного состава. В Париже ребятки в среднем помоложе.

    27.03.2025

  • 555 555

    Туда ему и дорога.

    23.03.2025

  • shpasic

    Черчесова?

    23.03.2025

  • rake

    парижане явно купят другого топ вратаря

    23.03.2025

  • AZ

    Тогда болельщики Милана его точно сожрут)))

    23.03.2025

  • rustov

    Хорошая новость для Сафронова!?

    23.03.2025

    • Матвей Сафонов женился на Марине Кондратюк

