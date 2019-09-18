Источник: Ди Мария и Паредес не общаются с Икарди из-за Месси

В «ПСЖ» произошел раскол между игроками из-за Лионеля Месси. Как сообщает Le 10 Sport, аргентинские полузащитники парижан Анхель Ди Мария и Леандро Паредес не общаются с новичком клуба соотечественником Мауро Икарди из-за напряженных отношений между Икарди и Месси. Ди Мария и Паредес близки с последним, поэтому негативно восприняли прибытие в «ПСЖ» Икарди.

Напомним, что между Месси и Икарди отношения напряженные, поскольку форвард «Барселоны» дружит с другим аргентинским нападающим Макси Лопесом, жена которого Ванда Нара ушла к Икарди и теперь является также его агентом.