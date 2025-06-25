Футбол
25 июня, 13:25

Источник: будущее Сафонова в «ПСЖ» решится после переговоров с Доннаруммой

Алина Савинова

Будущее российского вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ» остается под вопросом, сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, парижане не готовы принимать окончательное решение по 26-летнему россиянину до завершения переговоров с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой, который еще не продлил контракт с клубом.

Отмечается, что итальянец требует повышения зарплаты и выполнения ряда условий. Если сторонам не удастся прийти к соглашению, то Доннарумма может продолжить карьеру в серии А. В случае его ухода «ПСЖ» может начать поиски нового основного вратаря, и тогда судьба Сафонова снова окажется в подвешенном состоянии.

На данный момент французский клуб рассматривает варианты как продажи российского голкипера, так и его возможной аренды.

Илья Забарный.Украинец Забарный вот-вот станет игроком «ПСЖ». Что будет с Сафоновым?

15 июня появилась информация, что «ПСЖ» достиг договоренности об условиях личного контракта с украинским защитником «Борнмута» Ильей Забарным. В январе сообщалось, что Забарный не хочет переходить во французский клуб из-за нахождения в команде Сафонова.

Сафонов присоединился к «ПСЖ» летом 2024 года, перейдя из «Краснодара». Его контракт с клубом рассчитан до июня 2029-го. Как утверждает журналист Эртем Сенер, Сафонов может продолжить карьеру в «Галатасарае» или «Борнмуте».

Источник: Sport24
Джанлуиджи Доннарумма
Матвей Сафонов
  • это краснодар сбагрил

    25.06.2025

  • hottie

    Отмечается, что итальянец требует повышения зарплаты и выполнения ряда условий. Если сторонам не удастся прийти к соглашению, то Доннарумма может продолжить карьеру в серии А ---> В Италии ему никто не положит больше чем в ПСЖ.

    25.06.2025

  • sdf_1

    Меня ситуация с Забарным удивляет. Человек из 9-й команды АПЛ, никаких достижений в своей карьере не имеет и уже ставит условия владельцам ПСЖ, которые да-да, сейчас Сафонова продадим. А если завтра Забарный потребует убрать Кварацхелию за то, что тот с ним на мове не захочет разговаривать? Тоже уберут?

    25.06.2025

  • zg

    Какой то абсурдный абсурд!Нафига тогда брали и не за 2 копейки?

    25.06.2025

  • gan75

    Похоже Сафонова в последний раз используют как стимул для Доннарумы. И если Донна контракт подписывает, то "скрипач не нужен"(с)...

    25.06.2025

    Сафонов полностью погасил долг по алиментам, суд закрыл дело о его банкротстве

    «Пари» подписал Мозеса Саймона из «Нанта»
