Источник: будущее Сафонова в «ПСЖ» решится после переговоров с Доннаруммой
Будущее российского вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ» остается под вопросом, сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По информации источника, парижане не готовы принимать окончательное решение по 26-летнему россиянину до завершения переговоров с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой, который еще не продлил контракт с клубом.
Отмечается, что итальянец требует повышения зарплаты и выполнения ряда условий. Если сторонам не удастся прийти к соглашению, то Доннарумма может продолжить карьеру в серии А. В случае его ухода «ПСЖ» может начать поиски нового основного вратаря, и тогда судьба Сафонова снова окажется в подвешенном состоянии.
На данный момент французский клуб рассматривает варианты как продажи российского голкипера, так и его возможной аренды.
15 июня появилась информация, что «ПСЖ» достиг договоренности об условиях личного контракта с украинским защитником «Борнмута» Ильей Забарным. В январе сообщалось, что Забарный не хочет переходить во французский клуб из-за нахождения в команде Сафонова.
Сафонов присоединился к «ПСЖ» летом 2024 года, перейдя из «Краснодара». Его контракт с клубом рассчитан до июня 2029-го. Как утверждает журналист Эртем Сенер, Сафонов может продолжить карьеру в «Галатасарае» или «Борнмуте».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|6
|5
|0
|1
|12-4
|15
|
2
|Лион
|6
|5
|0
|1
|8-3
|15
|
3
|Марсель
|6
|4
|0
|2
|12-5
|12
|
4
|Монако
|6
|4
|0
|2
|14-10
|12
|
5
|Страсбур
|6
|4
|0
|2
|9-7
|12
|
6
|Лилль
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Ланс
|6
|3
|1
|2
|8-5
|10
|
8
|Ренн
|6
|2
|3
|1
|7-8
|9
|
9
|Брест
|6
|2
|1
|3
|11-11
|7
|
10
|Тулуза
|6
|2
|1
|3
|9-11
|7
|
11
|Париж
|6
|2
|1
|3
|10-13
|7
|
12
|Ницца
|6
|2
|1
|3
|7-10
|7
|
13
|Лорьян
|6
|2
|1
|3
|9-14
|7
|
14
|Осер
|6
|2
|0
|4
|4-8
|6
|
15
|Гавр
|6
|1
|2
|3
|6-8
|5
|
16
|Нант
|6
|1
|2
|3
|5-7
|5
|
17
|Анже
|6
|1
|2
|3
|3-6
|5
|
18
|Метц
|6
|0
|2
|4
|5-13
|2
|3.10
|21:45
|
Париж – Лорьян
|- : -
|4.10
|18:00
|
Метц – Марсель
|- : -
|4.10
|20:00
|
Брест – Нант
|- : -
|4.10
|22:05
|
Осер – Ланс
|- : -
|5.10
|16:00
|
Лион – Тулуза
|- : -
|5.10
|18:15
|
Гавр – Ренн
|- : -
|5.10
|18:15
|
Монако – Ницца
|- : -
|5.10
|18:15
|
Страсбур – Анже
|- : -
|5.10
|21:45
|
Лилль – ПСЖ
|- : -
|Г
|
|
Ансу Фати
Монако
|3
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|3
|
|
Пабло Пажи
Лорьян
|3
|П
|
|
Ламин Камара
Монако
|3
|
|
Людовик Айорк
Брест
|3
|
|
Витор Феррейра Витинья
ПСЖ
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Садибу Сане
Метц
|3
|1
|1
|
|
Махди Камара
Ренн
|4
|1
|1
|
|
Отавио
Париж
|4
|1
|1