Источник: будущее Сафонова в «ПСЖ» решится после переговоров с Доннаруммой

Будущее российского вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ» остается под вопросом, сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, парижане не готовы принимать окончательное решение по 26-летнему россиянину до завершения переговоров с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой, который еще не продлил контракт с клубом.

Отмечается, что итальянец требует повышения зарплаты и выполнения ряда условий. Если сторонам не удастся прийти к соглашению, то Доннарумма может продолжить карьеру в серии А. В случае его ухода «ПСЖ» может начать поиски нового основного вратаря, и тогда судьба Сафонова снова окажется в подвешенном состоянии.

На данный момент французский клуб рассматривает варианты как продажи российского голкипера, так и его возможной аренды.

15 июня появилась информация, что «ПСЖ» достиг договоренности об условиях личного контракта с украинским защитником «Борнмута» Ильей Забарным. В январе сообщалось, что Забарный не хочет переходить во французский клуб из-за нахождения в команде Сафонова.

Сафонов присоединился к «ПСЖ» летом 2024 года, перейдя из «Краснодара». Его контракт с клубом рассчитан до июня 2029-го. Как утверждает журналист Эртем Сенер, Сафонов может продолжить карьеру в «Галатасарае» или «Борнмуте».