Исследование: Мбаппе - самый дорогой игрок мира, Месси - 4-й, Роналду - 20-й

Авторитетное агентство CIES Football Observatory опубликовало исследование по самым дорогим футболистам мира. Первое место занял нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе. По оценкам агентства его стоимост составляет 252 миллиона евро. В тройку лидеров также вошли Мохамед Салах из "Ливерпуля" (219,6) и Рахим Стерлинг из "Манчестер Сити" (207,8).

Пятикратный обладатель "Золотого мяча", капитан "Барселоны" Лионель Месси стал только четвертым с существенным отставанием от лидеров - 167,4.

Еще один пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду из "Ювентуса" стал только 20-м (118,1). Вероятно, на цену повлиял возраст футболиста.

Среди вратарей лидирует Алиссон из "Ливерпуля" (107,5).

Полностью десятка лидеров выглядит следующим образом:

1. Кильян Мбаппе (Франция, "ПСЖ") - 252,0 миллиона евро

2. Мохаммед Салах (Египет, "Ливерпуль") - 219,6

3. Рахим Стерлинг (Англия, "Манчестер Сити") - 207,8

4. Лионель Месси (Аргентина, "Барселона") - 167,4

5. Джейдон Санчо (Англия, "Боруссия" Д) - 159,4

6. Садьо Мане (Сенегал, "Ливерпуль") - 157,8

7. Харри Кейн (Англия, "Тоттенхэм") - 155,2

8. Роберту Фирмину (Бразилия, "Ливерпуль") - 144,2

9. Антуан Гризманн (Франция, "Атлетико") - 143,8

10. Лерой Сане (Германия, "Ливерпуль") - 137,1