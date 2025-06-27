Инвесторы угрожают владельцу «Лиона» судебным иском из-за понижения клуба до лиги 2

Миллиардер хедж-фонда Джейми Динан и соинвесторы Александр Кнастер и Эдвард Эйслер пригрозили американскому бизнесмену Джону Текстору судебным иском, после того как французский клуб понизили до второго дивизиона Франции из-за финансовых проблем, сообщает Financial Times.

Трое инвесторов, поддержавших Текстора в 2022 году в покупке «Лиона», требуют выкупить акции на 93 миллиона долларов в течение недели. Бизнесмен подтвердил получение уведомления, но отверг все претензии: «Они не имеют права на договорные выгоды, на которые сейчас претендуют».

В марте «Лион» сообщил о чистом убытке в размере 117 миллионов евро за первую половину финансового года и непогашенной задолженности, за исключением денег, причитающихся за трансферы игроков (445 миллионов евро).

Текстор приобрел «Лион» в 2022 году почти за 900 миллионов евро (по оценкам), включая долг. Это было крупнейшее в истории поглощение французского футбола.