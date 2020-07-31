Инвесторы, которым не удалось купить «Ньюкасл», могут приобрести «Марсель»

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF), PCP Capital Partners и Reuben Brothers после того, как им не удалось купить «Ньюкасл», могут переключиться на «Марсель», сообщил в Twitter журналист Атеф Нахасс.

Напомним, сделка по покупке английского клуба сорвалась из-за позиции лиги, которую смущает целый ряд проблем. Ключевой из них является то, что власти Саудовской Аравии полностью заблокировали вещание на территории страны катарского телеканала beIN Sports, владеющего правами на трансляцию матчей АПЛ на всем Ближнем Востоке.