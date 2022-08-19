«Интер» отклонил новое предложение «ПСЖ» по Шкриньяру
«Интер» отклонил новое предложение «ПСЖ» по переходу защитника Милана Шкриньяра, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По данным источника парижане предлагали 50 миллионов евро плюс бонусы за 27-летнего словака.
Ранее «ПСЖ» предлагал «Интеру» те же 50 миллионов, но с включением в сделку своего игрока.
В сезоне-2021/22 Шкриньяр забил 4 гола в 48 матчах за «Интер». Действующий контракт защитника с клубом действует до конца июня 2023 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|2
|2
|0
|0
|10-2
|6
|
2
|Тулуза
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
3
|Ланс
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
4
|Лилль
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
5
|Монако
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Марсель
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
7
|Лорьян
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
8
|Лион
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
9
|Клермон Фут
|2
|1
|0
|1
|4-7
|3
|
10
|Монпелье
|2
|1
|0
|1
|5-7
|3
|
11
|Нант
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Анже
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
13
|Ницца
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
14
|Осер
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
15
|Брест
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
16
|Страсбур
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
17
|Ренн
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
18
|Аяччо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
19
|Реймс
|2
|0
|0
|2
|3-8
|0
|
20
|Труа
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|19.08
|22:00
|
Лион – Труа
|- : -
|20.08
|18:00
|
Монако – Ланс
|- : -
|20.08
|22:00
|
Марсель – Нант
|- : -
|21.08
|14:00
|
Страсбур – Реймс
|- : -
|21.08
|16:00
|
Анже – Брест
|- : -
|21.08
|16:00
|
Клермон Фут – Ницца
|- : -
|21.08
|16:00
|
Монпелье – Осер
|- : -
|21.08
|16:00
|
Тулуза – Лорьян
|- : -
|21.08
|18:05
|
Ренн – Аяччо
|- : -
|21.08
|21:45
|
Лилль – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|3
|
|
Неймар
ПСЖ
|3
|
|
Луис Хавьер Суарес
Марсель
|2
|П
|
|
Неймар
ПСЖ
|3
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|2
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Юссуф Фофана
Монако
|2
|1
|1
|
|
Антони Лопеш
Лион
|1
|1
|0
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|2
|1
|0
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