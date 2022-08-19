«Интер» отклонил новое предложение «ПСЖ» по Шкриньяру

«Интер» отклонил новое предложение «ПСЖ» по переходу защитника Милана Шкриньяра, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника парижане предлагали 50 миллионов евро плюс бонусы за 27-летнего словака.

Ранее «ПСЖ» предлагал «Интеру» те же 50 миллионов, но с включением в сделку своего игрока.

В сезоне-2021/22 Шкриньяр забил 4 гола в 48 матчах за «Интер». Действующий контракт защитника с клубом действует до конца июня 2023 года.