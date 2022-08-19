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Сегодня, 19:50

«Интер» отклонил новое предложение «ПСЖ» по Шкриньяру

Руслан Минаев
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«Интер» отклонил новое предложение «ПСЖ» по переходу защитника Милана Шкриньяра, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника парижане предлагали 50 миллионов евро плюс бонусы за 27-летнего словака.

Ранее «ПСЖ» предлагал «Интеру» те же 50 миллионов, но с включением в сделку своего игрока.

В сезоне-2021/22 Шкриньяр забил 4 гола в 48 матчах за «Интер». Действующий контракт защитника с клубом действует до конца июня 2023 года.

Милан Шкриньяр
ФК Интер (Интернационале)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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