«Интер Майами» летом готов предложить контракт Серхио Рамосу

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос может продолжить карьеру в Северной Америке, сообщает Todofichajes.

У 36-летнего испанца появился вариант в МЛС. Заинтересованность в трансфере Рамоса проявляет «Интер Майами», совладельцем которого является бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм. Клуб из Флориды готов подписать звездного футболиста в летнее трансферное окно.

Срок действующего контракта футболиста с парижским грандом истекает по завершении нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше лиги 1 испанец сыграл 11 матчей, получил три желтые карточки и один раз был удален с поля.