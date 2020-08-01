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«Им не забил даже «Ювентус». Эррера объяснил, почему «ПСЖ» не забил «Лиону»

02:28
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Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера считает, что команда может быть довольна победой в финале Кубка лиги. Основное и дополнительное время завершилось нулевой ничьей, поэтому судьба трофея решилась в серии пенальти.

— Почему мы не забили? Это очень легко объяснить, — цитирует RMC Эрреру. — Это из-за «Лиона». Даже «Ювентус» не забил против «Лиона». Мы можем быть счастливы тем, что сделали сегодня вечером.

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