«Им не забил даже «Ювентус». Эррера объяснил, почему «ПСЖ» не забил «Лиону»

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера считает, что команда может быть довольна победой в финале Кубка лиги. Основное и дополнительное время завершилось нулевой ничьей, поэтому судьба трофея решилась в серии пенальти.

— Почему мы не забили? Это очень легко объяснить, — цитирует RMC Эрреру. — Это из-за «Лиона». Даже «Ювентус» не забил против «Лиона». Мы можем быть счастливы тем, что сделали сегодня вечером.