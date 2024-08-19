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Сегодня, 07:48

Лантратов: «Мы все очень верим и надеемся, что Сафонов сможет вытеснить Доннарумму из состава»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов оценил перспективы российского голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ».

— Как думаете, Сафонов сможет вытеснить Доннарумму из состава?

— Мы все очень верим и надеемся на это, — цитирует Legalbet Лантратова.

В июне «ПСЖ» объявил о переходе Сафонова из «Краснодара». С игроком был подписан контракт до лета 2029 года.

Источник: Legalbet
Джанлуиджи Доннарумма
Илья Лантратов
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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«Лион» потерпел разгромное поражение от «Ренна» на старте чемпионата Франции
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 И В Н П +/- О
1
 Страсбур 1 0 1 0 1-1 1
2
 Монпелье 1 0 1 0 1-1 1
3
 Тулуза 1 0 1 0 0-0 1
4
 Нант 1 0 1 0 0-0 1
5
 Гавр 1 0 0 1 1-4 0
6
 Сент-Этьен 1 0 0 1 0-1 0
7
 Анже 1 0 0 1 0-1 0
8
 Осер 1 1 0 0 2-1 3
9
 Ренн 1 1 0 0 3-0 3
10
 Реймс 1 0 0 1 0-2 0
11
 Лилль 1 1 0 0 2-0 3
12
 Брест 1 0 0 1 1-5 0
13
 Монако 1 1 0 0 1-0 3
14
 Ницца 1 0 0 1 1-2 0
15
 Лион 1 0 0 1 0-3 0
16
 Марсель 1 1 0 0 5-1 3
17
 Ланс 1 1 0 0 1-0 3
18
 ПСЖ 1 1 0 0 4-1 3
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16.08 21:45
Гавр – ПСЖ
 1 : 4
17.08 18:00
Брест – Марсель
 1 : 5
17.08 20:00
Реймс – Лилль
 0 : 2
17.08 22:00
Монако – Сент-Этьен
 1 : 0
18.08 16:00
Осер – Ницца
 2 : 1
18.08 18:00
Анже – Ланс
 0 : 1
18.08 18:00
Монпелье – Страсбур
 1 : 1
18.08 18:00
Тулуза – Нант
 0 : 0
18.08 21:45
Ренн – Лион
 3 : 0
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Луис Энрике

Луис Энрике

Марсель

 2
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 2
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 1
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 2
Амин Харит

Амин Харит

Марсель

 2
Рубен Агилар

Рубен Агилар

Ланс

 1
И К Ж
Амаду Коне

Амаду Коне

Реймс

 1 1 0
Муса Аль-Таамари

Муса Аль-Таамари

Монпелье

 1 0 1
Жордан Амави

Жордан Амави

Брест

 1 0 1
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