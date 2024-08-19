Лантратов: «Мы все очень верим и надеемся, что Сафонов сможет вытеснить Доннарумму из состава»

Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов оценил перспективы российского голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ».

— Как думаете, Сафонов сможет вытеснить Доннарумму из состава?

— Мы все очень верим и надеемся на это, — цитирует Legalbet Лантратова.

В июне «ПСЖ» объявил о переходе Сафонова из «Краснодара». С игроком был подписан контракт до лета 2029 года.