Лантратов: «Мы все очень верим и надеемся, что Сафонов сможет вытеснить Доннарумму из состава»
Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов оценил перспективы российского голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ».
— Как думаете, Сафонов сможет вытеснить Доннарумму из состава?
— Мы все очень верим и надеемся на это, — цитирует Legalbet Лантратова.
В июне «ПСЖ» объявил о переходе Сафонова из «Краснодара». С игроком был подписан контракт до лета 2029 года.
Источник: Legalbet
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|16.08
|21:45
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Гавр – ПСЖ
|1 : 4
|17.08
|18:00
|
Брест – Марсель
|1 : 5
|17.08
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|
Реймс – Лилль
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|17.08
|22:00
|
Монако – Сент-Этьен
|1 : 0
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|16:00
|
Осер – Ницца
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|18.08
|18:00
|
Анже – Ланс
|0 : 1
|18.08
|18:00
|
Монпелье – Страсбур
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|18.08
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|
Ренн – Лион
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|
|
Луис Энрике
Марсель
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|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|2
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|1
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|2
|
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Амин Харит
Марсель
|2
|
|
Рубен Агилар
Ланс
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|И
|К
|Ж
|
|
Амаду Коне
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|1
|1
|0
|
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Муса Аль-Таамари
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|1
|
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Жордан Амави
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|1
|0
|1
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