Абаев: «Шансы Сафонова стать основным вратарем после ошибок Доннаруммы в Лиге чемпионов повышаются»

Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев считает, что шансы россиянина Матвея Сафонова занять место основного голкипера «ПСЖ» возрастают.

«Шансы Сафонова стать основным вратарем после ошибок Доннаруммы в Лиге чемпионов повышаются, конечно. Не знаю, как точно поступит «ПСЖ» в данном случае, но странно такого вратаря за ошибки в одном матче отправлять в запас. Отправят или нет — вопрос.

Матвей вполне уверенно играет. Но маловероятно, что такая фигура, как Доннарумма, отправится в запас. Хотя всякое может быть. Шансы у Матвея чуть-чуть повышаются, все правильно. Надо на дистанции доказывать», — цитирует «РБ Спорт» Абаева.