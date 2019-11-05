Икарди заявил, что хочет остаться в «ПСЖ» по окончании аренды

Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди хотел бы остаться в команде. Во Франции он играет на правах аренды, его контракт принадлежит «Интеру».

— Я сделаю все, чтобы остаться в «ПСЖ», — сказал аргентинец в интервью RMC Sport. — Я должен испытать себя на поле. У нас был хороший октябрь, но нам еще многое предстоит сделать. Мне нужно продолжать показывать то, что я могу в ближайшие месяцы. По окончании сезона мы узнаем, останусь ли я. Я хочу хорошо проявить себя, для этого я и прибыл сюда. «ПСЖ» — одна из лучших команд мира, играть за нее очень почетно.

26-летний аргентинец в текущем сезоне провел восемь матчей за «ПСЖ» и забил семь мячей при одной голевой передаче.

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