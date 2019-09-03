Икарди взял в «ПСЖ» 18-й номер

Новичок «ПСЖ» Мауро Икарди, перешедший из «Интера» по арендному соглашению, будет играть за парижан под 18-м номером, сообщаетcя на официальном сайте клуба. В Италии у него был 9-й номер, который во Франции занят конкурентом аргентинца Эдинсоном Кавани.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «ПСЖ» арендует Икарди на один сезон за 5 миллионов евро с правом выкупа за 65 миллионов.

В прошлом сезоне 26-летний Икарди провел 37 матчей за «Интер», забил 17 голов и отдал пять голевых передач. Контракт форварда с «нерадзурри» действует до 30 июня 2021 года.

Икарди стал игроком «ПСЖ»