Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

Икарди уведомил руководство «ПСЖ» о намерении покинуть клуб

17:38
Мауро Икарди. Фото Instagram
Мауро Икарди. Фото Instagram
Теги:

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди может сменить клуб летом. Аргентинец уже уведомил руководство парижан о намерении покинуть команду, сообщает L'Equipe.

Агенты Икарди начали работу по поиску новой команды для своего клиента.

28-летний нападающий сыграл 26 матчей за «ПСЖ» в нынешнем сезоне чемпионата Франции, забил семь голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Икарди с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в 55 миллионов евро.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

В «Зените» рассказали о состоянии Дзюбы
Рублев проиграл итальянцу Сонего в четвертьфинале турнира в Риме
Закат русского «Вашингтона» близок. Овечкин останется в «Кэпс», а вот Кузнецову и Самсонову нужно чудо в плей-офф
Шлеменко дал прогноз на гипотетический бой Хабиба против Чимаева

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд