Икарди уведомил руководство «ПСЖ» о намерении покинуть клуб

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди может сменить клуб летом. Аргентинец уже уведомил руководство парижан о намерении покинуть команду, сообщает L'Equipe.

Агенты Икарди начали работу по поиску новой команды для своего клиента.

28-летний нападающий сыграл 26 матчей за «ПСЖ» в нынешнем сезоне чемпионата Франции, забил семь голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Икарди с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в 55 миллионов евро.