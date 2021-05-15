Икарди уведомил руководство «ПСЖ» о намерении покинуть клуб
17:38
Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди может сменить клуб летом. Аргентинец уже уведомил руководство парижан о намерении покинуть команду, сообщает L'Equipe.
Агенты Икарди начали работу по поиску новой команды для своего клиента.
28-летний нападающий сыграл 26 матчей за «ПСЖ» в нынешнем сезоне чемпионата Франции, забил семь голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Икарди с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в 55 миллионов евро.
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