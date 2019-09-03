Икарди стал игроком «ПСЖ»

Нападающий «Интера» Мауро Икарди продолжит карьеру в «ПСЖ». Французский клуб взял 26-летнего аргентинца в аренду с опцией выкупа, сообщает официальный сайт парижан.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «ПСЖ» арендует Икарди на один сезон за 5 миллионов евро с правом выкупа за 65 миллионов.

В прошлом сезоне 26-летний Икарди провел 37 матчей за «Интер», забил 17 голов и отдал пять голевых передач. Контракт форварда с «нерадзурри» действует до 30 июня 2021 года.