Икарди рад, что смог забить и помог «ПСЖ» победить «Страсбур»

Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди подвел итоги второго тура чемпионата Франции против «Страсбура» (4:2).

«Было важно вернуться на стадион с нашими болельщиками на старте сезона. И победа была именно тем, чего мы хотели. Мы с самого начала сделали все, чтобы взять три очка. Физически чувствую себя очень хорошо. По правде говоря, я был очень доволен предсезонной подготовкой, которую мы смогли провести, мы смогли очень хорошо поработать. Я чувствую себя прекрасно и очень рад, что смог забить и помочь команде победить», — приводит слова Икарди официальный сайт клуба.

Для «ПСЖ» это вторая победа в двух матчах. Команда Маурисио Почеттино вышла в лидеры чемпионата. «Страсбур» потерпел второе поражение и занимает последнее место.

Новичок «ПСЖ» Лионель Месси не принимал участия в этом матче, но наблюдал за встречей с трибуны. Аргентинец набирает форму после недавнего перехода из «Барселоны».