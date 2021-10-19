Икарди пригрозил покинуть «ПСЖ», если его жена не вернется к нему
15:51
Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди пригрозил покинуть клуб, если его жена Ванда Нара не вернется к нему, сообщает Transfer News Live со ссылкой на RMC Sport.
17 октября Ванда заявила об измене нападающего, написав в соцсетях: «Ты убил еще одну семью ради проститутки». Позже она удалила из своего профиля все фотографии с мужем.
По информации СМИ, у Икарди роман с 29-летней аргентинской моделью, певицей и актрисой Чиной Суарес (полное имя — Мария Эухения Суарес Риверо).
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