Икарди опубликовал новые фото с женой после ее заявления о его измене

Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди в своем Instagram опубликовал новые фотографии с женой Вандой Нарой. Фотографии позволяют усомниться в недавних высказываниях супруги футболиста.

17 октября Ванда заявила об измене форварда, написав в соцсети: «Ты убил еще одну семью ради проститутки». Позже жена аргентинца удалила из своего профиля все фотографии с мужем.

Сообщалось, что у Икарди роман с 29-летней аргентинской моделью, певицей и актрисой Чиной Суарес (полное имя — Мария Эухения Суарес Риверо). При этом указано, что в семье Икарди давно большие проблемы, и пара готовится расторгнуть брак.