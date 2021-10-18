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Икарди опубликовал новые фото с женой после ее заявления о его измене

Икарди показал новые фото с Вандой Нарой после ее сообщения об измене футболиста
08:50
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Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди в своем Instagram опубликовал новые фотографии с женой Вандой Нарой. Фотографии позволяют усомниться в недавних высказываниях супруги футболиста.

17 октября Ванда заявила об измене форварда, написав в соцсети: «Ты убил еще одну семью ради проститутки». Позже жена аргентинца удалила из своего профиля все фотографии с мужем.

Сообщалось, что у Икарди роман с 29-летней аргентинской моделью, певицей и актрисой Чиной Суарес (полное имя — Мария Эухения Суарес Риверо). При этом указано, что в семье Икарди давно большие проблемы, и пара готовится расторгнуть брак.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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