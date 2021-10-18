Икарди опубликовал новые фото с женой после ее заявления о его измене
Икарди показал новые фото с Вандой Нарой после ее сообщения об измене футболиста
08:50
Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди в своем Instagram опубликовал новые фотографии с женой Вандой Нарой. Фотографии позволяют усомниться в недавних высказываниях супруги футболиста.
17 октября Ванда заявила об измене форварда, написав в соцсети: «Ты убил еще одну семью ради проститутки». Позже жена аргентинца удалила из своего профиля все фотографии с мужем.
Сообщалось, что у Икарди роман с 29-летней аргентинской моделью, певицей и актрисой Чиной Суарес (полное имя — Мария Эухения Суарес Риверо). При этом указано, что в семье Икарди давно большие проблемы, и пара готовится расторгнуть брак.
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