Икарди передал жене права на все свои доходы и активы до 2050 года. Так он пытается спасти их брак

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди подписал контракт, по которому передал все свои доходы и активы жене Ванде Наре, чтобы спасти брак, утверждает TyC Sports.

Чтобы вернуть Ванду, аргентинец передал ей права на свои контракты (настоящие и будущие), а также на всю свою собственность до 2050 года.

До этого в СМИ появилась информация, что Ванда изменила свое решение остаться с супругом, несмотря на измену, и решила все же расторгнуть брак. Источники связывают это с тем, что его любовница Чина Суарес присылала ему интимные видео. Кроме того, у них якобы было запланировано свидание в Париже, что Икарди отрицает.

Нара ранее также опубликовала фото с Макси Лопесом, от которого она и ушла к Икарди.