Икарди опубликовал фото с женой после сообщения о расставании
Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди опубликовал фотографию со своей супругой Вандой Нарой. Ранее сообщалось, что супруга решила расстаться с ним.
«Люблю тебя», — написал аргентинец.
До этого в СМИ появилась информация, что Ванда изменила свое решение остаться с супругом, несмотря на измену, и решила все же расторгнуть брак. Источники связывают это с тем, что его любовница Чина Суарес присылала ему интимные видео. Кроме того, у них якобы было запланировано свидание в Париже, что Икарди отрицает.
Нара ранее также опубликовала фото с Макси Лопесом, от которого она и ушла к Икарди.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю