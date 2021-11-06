Икарди опубликовал фото с женой после сообщения о расставании

Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди опубликовал фотографию со своей супругой Вандой Нарой. Ранее сообщалось, что супруга решила расстаться с ним.

«Люблю тебя», — написал аргентинец.

До этого в СМИ появилась информация, что Ванда изменила свое решение остаться с супругом, несмотря на измену, и решила все же расторгнуть брак. Источники связывают это с тем, что его любовница Чина Суарес присылала ему интимные видео. Кроме того, у них якобы было запланировано свидание в Париже, что Икарди отрицает.

Нара ранее также опубликовала фото с Макси Лопесом, от которого она и ушла к Икарди.