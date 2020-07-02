Икарди объяснил, почему ушел из «Интера»

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди рассказал о причинах покинуть «Интер». В конце мая он заключил полноценный контракт с парижанами.

— Для меня было важно сделать шаг вперед в карьере, — сказал аргентинец в интервью клубной пресс-службе. — Мне 27 лет, я провел много времени в Италии. Я хотел прийти в такой клуб, как «ПСЖ», чтобы выигрывать титулы и подняться на более высокий уровень. Именно по этим причинам хотел сменить клуб и развиваться.

В 219 матчах за «Интер» Икарди забил 124 гола и сделал 28 результативных передач.

На счету Икарди 20 голов и 4 результативных передачи в 31 матче за «ПСЖ» в сезоне-2019/20.