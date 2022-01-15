Икарди не просил «ПСЖ» отпустить его в другой клуб

Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди не дала запрос о трансфере. Аргентинец не стремится обязательно покинуть парижский клуб зимой, сообщает RMC Sport.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» арендует 28-летнего аргентинца с правом выкупа за 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Икарди провел за «ПСЖ» 20 матчей, в которых забил 5 голов. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2024 года.