Икарди не просил «ПСЖ» отпустить его в другой клуб
Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди не дала запрос о трансфере. Аргентинец не стремится обязательно покинуть парижский клуб зимой, сообщает RMC Sport.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» арендует 28-летнего аргентинца с правом выкупа за 35 миллионов евро.
В текущем сезоне Икарди провел за «ПСЖ» 20 матчей, в которых забил 5 голов. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2024 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|20
|14
|5
|1
|40-18
|47
|
2
|Ницца
|21
|12
|4
|5
|34-18
|40
|
3
|Марсель
|19
|10
|6
|3
|27-15
|36
|
4
|Ланс
|21
|9
|6
|6
|36-29
|33
|
5
|Ренн
|20
|9
|4
|7
|34-19
|31
|
6
|Монпелье
|19
|9
|4
|6
|33-24
|31
|
7
|Монако
|20
|8
|6
|6
|29-23
|30
|
8
|Страсбур
|19
|8
|5
|6
|36-24
|29
|
9
|Нант
|21
|8
|5
|8
|26-25
|29
|
10
|Лилль
|19
|7
|7
|5
|26-26
|28
|
11
|Лион
|19
|6
|8
|5
|27-27
|26
|
12
|Анже
|19
|6
|7
|6
|26-27
|25
|
13
|Брест
|20
|6
|7
|7
|26-31
|25
|
14
|Реймс
|20
|5
|9
|6
|22-22
|24
|
15
|Клермон Фут
|19
|4
|6
|9
|20-32
|18
|
16
|Труа
|19
|4
|5
|10
|18-28
|17
|
17
|Бордо
|20
|3
|8
|9
|30-44
|17
|
18
|Лорьян
|19
|3
|7
|9
|15-31
|16
|
19
|Метц
|20
|3
|7
|10
|23-41
|16
|
20
|Сент-Этьен
|20
|2
|6
|12
|18-42
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|14.01
|23:00
|
Ницца – Нант
|2 : 1
|15.01
|19:00
|
Сент-Этьен – Ланс
|1 : 2
|15.01
|23:00
|
ПСЖ – Брест
|- : -
|16.01
|15:00
|
Ренн – Бордо
|- : -
|16.01
|17:00
|
Лорьян – Анже
|- : -
|16.01
|17:00
|
Монако – Клермон Фут
|- : -
|16.01
|17:00
|
Реймс – Метц
|- : -
|16.01
|17:00
|
Страсбур – Монпелье
|- : -
|16.01
|19:05
|
Труа – Лион
|- : -
|16.01
|22:45
|
Марсель – Лилль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|12
|
|
Людовик Айорк
Страсбур
|11
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|10
|П
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|7
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|7
|
|
Жонатан Клаусс
Ланс
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|16
|2
|3
|
|
Жером Эрго
Лорьян
|6
|1
|0
|
|
Леонардо Балерди
Марсель
|12
|1
|4
Новости