Икарди не хочет уходить из «ПСЖ» зимой

Нападающий Мауро Икарди не намерен покидать «ПСЖ» в зимнее трансферное окно. Он будет рассматривать вариант трансфера только в том случае, если в клубе дадут понять, что больше на него не рассчитывают, сообщает RMC Sport.

В сезоне-2021/22 Икарди провел 15 матчей за «ПСЖ», на его счету 3 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 28-летнего аргентинца в 35 миллионов евро.