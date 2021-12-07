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Икарди не хочет уходить из «ПСЖ» зимой

16:04
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Нападающий Мауро Икарди не намерен покидать «ПСЖ» в зимнее трансферное окно. Он будет рассматривать вариант трансфера только в том случае, если в клубе дадут понять, что больше на него не рассчитывают, сообщает RMC Sport.

В сезоне-2021/22 Икарди провел 15 матчей за «ПСЖ», на его счету 3 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 28-летнего аргентинца в 35 миллионов евро.

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Иван Шитик все материалы автора

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