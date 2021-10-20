Икарди надеется, что жена простит ему измену

Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди опубликовал в Instagram новый пост, адресованный его супруге Ванде Наре.

«Спасибо, моя любовь, за то, что ты продолжаешь верить в эту прекрасную семью, за то, что ты двигатель нашей жизни. Люблю тебя, — написал аргентинец в Instagram. — Как больно причинять боль своим близким. Вы исцеляетесь только тогда, когда получаете прощение тех, кому причинили боль».

Ранее Ванда наняла частного детектива, чтобы уличить мужа в измене. Выяснилось, что футболист вступил в связь с аргентинской моделью, певицей и актрисой Чиной Суарес. Ванда Нара была супругой другого аргентинского футболиста Макси Лопеса, от которого она и ушла к Икарди.

У Мауро и Ванды есть две общие дочери, также Нара воспитывает трех сыновей от брака с Лопесом.