Икарди хочет уйти из «ПСЖ» в «более спокойный» клуб

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди хочет покинуть клуб, сообщает GFFN со ссылкой на журналиста Санти Ауну.

По информации источника, 28-летний аргентинец хочет перейти в «более спокойный» клуб, где сможет больше заботиться о семье и сосредоточиться на отношениях с женой и агентом Вандой Нарой.

Ранее Икарди передал все свои доходы и активы жене, чтобы спасти брак.

В сезоне-2021/22 чемпионата Франции нападающий сыграл за «ПСЖ» 11 матчей и забил 3 мяча.