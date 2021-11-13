Икарди хочет уйти из «ПСЖ» в «более спокойный» клуб
Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди хочет покинуть клуб, сообщает GFFN со ссылкой на журналиста Санти Ауну.
По информации источника, 28-летний аргентинец хочет перейти в «более спокойный» клуб, где сможет больше заботиться о семье и сосредоточиться на отношениях с женой и агентом Вандой Нарой.
Ранее Икарди передал все свои доходы и активы жене, чтобы спасти брак.
В сезоне-2021/22 чемпионата Франции нападающий сыграл за «ПСЖ» 11 матчей и забил 3 мяча.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.getfootballnewsfrance.com/2021/mauro-icardi-looking-to-leave-psg/
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