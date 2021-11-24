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Икарди готов был завершить карьеру в случае развода с женой

22:19
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Жена и агент нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди Ванда Нара сказала, что футболист был готов завершить карьеру в случае расставания.

«Икарди сказал мне, что уйдет из футбола, если мы расстанемся, — цитирует девушку журналист Николо Скира в Twitter. — Чина Суарес — ошибка всей его жизни. Я верю в его раскаяние и слепо доверяю Мауро. Я бы никогда не вступила в отношения с мужчиной из-за денег».

Ранее Нара уличила Икарди в интрижке с аргентинской актрисой, певицей и моделью Чиной Суарес. Она собиралась подавать на развод, но пара в итоге помирилась.

Затем появилась информация, что 28-летний форвард хочет уйти из «ПСЖ» в более спокойный клуб, чтобы сосредоточиться на отношениях с Вандой.

В сезоне-2021/22 чемпионата Франции аргентинский футболист сыграл за команду 11 матчей и забил 3 мяча.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/NicoSchira/status/1463498983096176649?s=20

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Анна Горшкова все материалы автора

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