Игроку «Монпелье», попавшему в реанимацию с коронавирусом, стало намного лучше

Президент «Монпелье» Лоран Никоолен сообщил, что состояние полузащитника команды Саломона Самбия улучшается. На прошлой неделе игрок оказался в реанимации после положительного результата теста на Covid-19.

— Его состояние улучшается с каждым днем, — цитирует RMC Николлена. — Я желаю ему как можно скорее вернуться в форму и, прежде всего, хорошо отдохнуть. Мы молимся о нем, все игроки его поддерживают. Этот случай на прошлой неделе оказал влияние на всю команду. Когда это случилось, все задали себе вопрос. Премьер-министр, объявив о досрочном завершении сезона, снял все эти сомнения для моих сотрудников, которые были обеспокоены ситуацией.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 28 на 29 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 3 124 308 человек. Умерших — 216 652, выздоровевших — 947 209.

По данным Роспотребнадзора, в России на вечер 28 апреля зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8 456 человек.

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