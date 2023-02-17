Игроки «ПСЖ» сомневаются в способности Гальтье улучшить игру команды
Некоторые игроки «ПСЖ» недовольны работой главного тренера команды Кристофа Гальтье, пишет журналист Foot Mercato Санти Ауна.
Они сомневаются в способности Кристофа Галтье улучшить игру команды. Также они считают его тактически ограниченным специалистом, который к тому же склонен к определенному фаворитизму по отношению к некоторым футболистам.
Ранее сообщалось, что если Гальтье не выведет команду в четвертьфинал Лиги чемпионов, то его уволят.
«ПСЖ» 8 марта проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» в Мюнхене (дома парижане уступили со счетом 0:1).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|23
|17
|3
|3
|55-20
|54
|
2
|Марсель
|23
|15
|4
|4
|45-20
|49
|
3
|Монако
|23
|14
|5
|4
|51-30
|47
|
4
|Ланс
|23
|13
|7
|3
|35-18
|46
|
5
|Лилль
|23
|12
|5
|6
|40-27
|41
|
6
|Ренн
|23
|12
|4
|7
|42-28
|40
|
7
|Ницца
|23
|10
|7
|6
|30-21
|37
|
8
|Лорьян
|23
|10
|6
|7
|35-35
|36
|
9
|Лион
|23
|10
|5
|8
|35-25
|35
|
10
|Реймс
|23
|7
|12
|4
|30-26
|33
|
11
|Тулуза
|23
|9
|5
|9
|39-39
|32
|
12
|Клермон Фут
|23
|8
|6
|9
|24-31
|30
|
13
|Нант
|23
|6
|10
|7
|24-26
|28
|
14
|Монпелье
|23
|7
|2
|14
|34-45
|23
|
15
|Брест
|23
|4
|8
|11
|24-38
|20
|
16
|Труа
|23
|4
|7
|12
|33-52
|19
|
17
|Аяччо
|23
|5
|3
|15
|18-42
|18
|
18
|Страсбур
|23
|3
|9
|11
|27-41
|18
|
19
|Осер
|23
|3
|6
|14
|19-47
|15
|
20
|Анже
|23
|2
|4
|17
|19-48
|10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|17.02
|23:00
|
Осер – Лион
|- : -
|18.02
|19:00
|
Ницца – Реймс
|- : -
|18.02
|23:00
|
Страсбур – Анже
|- : -
|19.02
|15:00
|
ПСЖ – Лилль
|- : -
|19.02
|17:00
|
Брест – Монако
|- : -
|19.02
|17:00
|
Лорьян – Аяччо
|- : -
|19.02
|17:00
|
Ренн – Клермон Фут
|- : -
|19.02
|17:00
|
Труа – Монпелье
|- : -
|19.02
|19:05
|
Ланс – Нант
|- : -
|19.02
|22:45
|
Тулуза – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Фолэрин Балоган
Реймс
|15
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|14
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|14
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|17
|2
|2
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|20
|2
|2
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|17
|1
|2
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