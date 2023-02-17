Игроки «ПСЖ» сомневаются в способности Гальтье улучшить игру команды

Некоторые игроки «ПСЖ» недовольны работой главного тренера команды Кристофа Гальтье, пишет журналист Foot Mercato Санти Ауна.

Они сомневаются в способности Кристофа Галтье улучшить игру команды. Также они считают его тактически ограниченным специалистом, который к тому же склонен к определенному фаворитизму по отношению к некоторым футболистам.

Ранее сообщалось, что если Гальтье не выведет команду в четвертьфинал Лиги чемпионов, то его уволят.

«ПСЖ» 8 марта проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» в Мюнхене (дома парижане уступили со счетом 0:1).