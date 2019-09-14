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Игроки «ПСЖ» рады за Неймара. Его освистали фанаты, а он забил победный гол

21:55
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Полузащитник «ПСЖ» Идрисса Гей после победы в домашнем матче 5-го тура чемпионата Франции над «Страсбуром» (1:0) подчеркнул, что команде рады за нападающего Неймара. 27-летний бразилец провел первую игры за парижан и забил победный гол в добавленное время. Перед матчем его освистали фанаты, а также они вывесили несколько оскорбительных баннеров в его адрес.

— Команда рада за Неймара, — сказал Гей в эфире Canal+. — Это идеальный ответ, который он мог бы дать.

Фантастический победный гол Неймара: ударом через себя в добавленное время. Видео

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