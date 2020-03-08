Игроки «ПСЖ» отказались от предложенной Тухелем поездки в Испанию на сбор

Футболисты «ПСЖ» отказались ехать в тренировочный лагерь в Испании, отвергнув предложение главного тренера Томаса Тухеля. Как сообщает L'Equipe, немецкий специалист хотел воспользоваться отменой матча чемпионата Франции, чтобы отвезти команду в Испанию в тренировочный лагерь для разгрузки и повышения сплоченности. Однако поездка не состоялась.

По данным источника, футболисты «ПСЖ» отказались от тренировочного лагеря, чтобы воспользоваться свободным временем для личных целей.