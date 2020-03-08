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Игроки «ПСЖ» отказались от предложенной Тухелем поездки в Испанию на сбор

12:18
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Футболисты «ПСЖ» отказались ехать в тренировочный лагерь в Испании, отвергнув предложение главного тренера Томаса Тухеля. Как сообщает L'Equipe, немецкий специалист хотел воспользоваться отменой матча чемпионата Франции, чтобы отвезти команду в Испанию в тренировочный лагерь для разгрузки и повышения сплоченности. Однако поездка не состоялась.

По данным источника, футболисты «ПСЖ» отказались от тренировочного лагеря, чтобы воспользоваться свободным временем для личных целей.

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