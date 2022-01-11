Игроки «ПСЖ» недовольны методами работы Почеттино

Между некоторыми игроками «ПСЖ» и главным тренером команды Маурисио Почеттино возник конфликт. Футболисты недовольны методами работы аргентинского специалиста, утверждает Le Parisien.

Ранее появилась информация, что бывший тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан уже согласовал контракт с «ПСЖ».

При этом Маурисио Почеттино может вернуться в чемпионат Англии. В услугах специалиста заинтересован «Манчестер Юнайтед».