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Игроки «ПСЖ» недовольны методами работы Почеттино

14:14
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Между некоторыми игроками «ПСЖ» и главным тренером команды Маурисио Почеттино возник конфликт. Футболисты недовольны методами работы аргентинского специалиста, утверждает Le Parisien.

Ранее появилась информация, что бывший тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан уже согласовал контракт с «ПСЖ».

При этом Маурисио Почеттино может вернуться в чемпионат Англии. В услугах специалиста заинтересован «Манчестер Юнайтед».

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Иван Шитик все материалы автора
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