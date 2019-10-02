Игроки молодежной команды «Бордо» избили мужчину

Трое игроков молодежной команды «Бордо» напали на мужчину, сообщает официальный сайт клуба. В результате нападения его пришлось отправить в больницу. Нападавшие были уволены из «Бордо», их имена пока не разглашаются.

— Мы связались с семьей пострадавшего и стараемся оказывать ей полную поддержку, — гласит официальное сообщение «Бордо». — Клуб немедленно отреагировал на сообщение о коллективном избиении. Сейчас мы проводим внутреннее расследование происшествия, но все трое уже выгнаны из «Бордо».