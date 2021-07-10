Игроки «Анже» вместо сборов проходят военную подготовку. Видео
14:02
Игроки «Анже» вместо привычных предсезонных сборов отправились проходить курс молодого бойца.
Клуб выложил видео, как футболисты проходят военную подгтовку. По мнению главного тренера, это поможет сплотить команду перед стартом нового сезона лиги 1.
«Сплоченность, командный дух, преодоления себя, — говорится в сообщении клуба в Twitter.
В прошлом сезоне «Анже» занял 13-е место в турнирной таблице.
? ??? ??? ?— Angers SCO (@AngersSCO) July 10, 2021
Coh?sion, esprit d'?quipe, d?passement de soi ??
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Op?ration coh?sion d'?quipe sur l'Ile de R? ???— G?rald Baticle (@GeraldBaticle) July 9, 2021
.#NotreDiamant #ladalleangevine #laforcedusco #angerssco #stagefootball #teambuilding pic.twitter.com/RAJdsoSp4f
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