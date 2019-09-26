Игрока «Ниццы» подозревают в краже часов у партнера по команде

Форвард «Ниццы» Мохамед Диаби попал в скандальную ситуацию, сообщает L'Equipe. Его заподозрили в том, что он украл часы у своего партнера Каспера Дольберга.

По имеющейся информации, Диаби подозревают в том, что он украл у Дольберга часы стоимостью 70 тысяч евро. Сейчас клуб проводит внутреннее расследование. Если подозрения подтвердятся, контракт с футболистом может быть расторгнут.

Также указано, что Дольберг обратился в полицию. 18-летний Диаби с 13 лет выступал в системе клуба. В текущем сезоне он на поле не выходил, а за карьеру провел семь матчей за первую команду «Ниццы».