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Сегодня, 11:50

Игрок «Ренна» на электросамокате насмерть сбил женщину

Сергей Разин
корреспондент
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Фото Global Look Press

Футболист «Ренна» сбил на электросамокате женщину, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на французские СМИ.

По сведениям источника, 18-летний футболист сбил женщину, находясь с несовершеннолетним пассажиром на самокате. Женщина умерла через несколько дней в больнице.

Имя футболиста «Ренна» не сообщается.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240704/dtp-1957317093.html?in=l
ФК Ренн
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