Игрок «Ренна» на электросамокате насмерть сбил женщину
Футболист «Ренна» сбил на электросамокате женщину, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на французские СМИ.
По сведениям источника, 18-летний футболист сбил женщину, находясь с несовершеннолетним пассажиром на самокате. Женщина умерла через несколько дней в больнице.
Имя футболиста «Ренна» не сообщается.
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4
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5
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6
|Лион
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7
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8
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9
|Реймс
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10
|Ренн
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11
|Тулуза
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12
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13
|Страсбур
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|0
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|0
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14
|Нант
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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15
|Гавр
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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16
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Анже
|0
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Анже – Ланс
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Осер – Ницца
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Брест – Марсель
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Гавр – ПСЖ
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Монако – Сент-Этьен
|- : -
|18.08
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Монпелье – Страсбур
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|18.08
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Реймс – Лилль
|- : -
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