Игрок «Ренна» на электросамокате насмерть сбил женщину

Футболист «Ренна» сбил на электросамокате женщину, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на французские СМИ.

По сведениям источника, 18-летний футболист сбил женщину, находясь с несовершеннолетним пассажиром на самокате. Женщина умерла через несколько дней в больнице.

Имя футболиста «Ренна» не сообщается.