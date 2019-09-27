Игрок «Ниццы» признался в краже часов у одноклубника

Форвард «Ниццы» Мохамед Диаби признался в краже часов за 70 тысяч евро у своего партнера Каспера Дольберга, сообщает AFP. Это произошло в присутствии адвокатов, также Диаби принес извинения и обязался возместить ущерб.

18-летний Диаби с 13 лет выступал в системе клуба. В текущем сезоне он на поле не выходил, а за карьеру провел семь матчей за первую команду «Ниццы». Ранее сообщалось, что с игроком может быть расторгнут контракт, если подозрения в краже подтвердятся.

Игрока «Ниццы» подозревают в краже часов у партнера по команде