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Игрок «Метца» будет находиться на карантине. Он контактировал с больным коронавирусом

23:36
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Один из игроков французского «Метца» был помещен на карантин. Он находился в тесном контакте с человеком, у которого был обнаружен коронавирус, сообщается на официальном сайте клуба.

У футболиста на данный момент не обнаружено симптомов заражения. Остальная часть команды продолжает тренироваться.

«Метц» пока не будет проводить открытых тренировок и временно запретит проводить индивидуальные интервью с игроками команды.

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