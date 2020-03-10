Игрок «Метца» будет находиться на карантине. Он контактировал с больным коронавирусом

Один из игроков французского «Метца» был помещен на карантин. Он находился в тесном контакте с человеком, у которого был обнаружен коронавирус, сообщается на официальном сайте клуба.

У футболиста на данный момент не обнаружено симптомов заражения. Остальная часть команды продолжает тренироваться.

«Метц» пока не будет проводить открытых тренировок и временно запретит проводить индивидуальные интервью с игроками команды.