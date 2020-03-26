Игрок «Марселя» показал свои скрытые таланты

Нападающий «Марселя» Дарио Бенедетто, который, как и остальные футболисты из чемпионата Франции, находится на временном карантине, показал, как развлекает себя в образовавшееся свободное время. Он оттачивает умение игры на аккордеоне.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 488 091 человек. Умерших — 22 058, выздоровевших — 117 605. В России на данный момент 840 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.