Игрок «Марселя» показал свои скрытые таланты
17:44
Нападающий «Марселя» Дарио Бенедетто, который, как и остальные футболисты из чемпионата Франции, находится на временном карантине, показал, как развлекает себя в образовавшееся свободное время. Он оттачивает умение игры на аккордеоне.
#ConfinementJour10 : @PipaBenedetto d?montre de nouveaux talents d'accord?oniste ?? #StayAthOMe pic.twitter.com/3hGcleDZWd— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 26, 2020
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 488 091 человек. Умерших — 22 058, выздоровевших — 117 605. В России на данный момент 840 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020